شكرا لقرائتكم خبر عن نبيلة عبيد عن تطوير التليفزيون المصرى: شهد طفرة بوجود أسماء كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النجمة نبيلة عبيد لـ"الخليج 365" إنها مشغولة حاليا بتصوير مسلسل نساء من ذهب، لكن ذلك لم يمنعها من متابعة التطوير الحاصل في التلفزيون المصري ماسبيرو والقناة الأولى، والشكل الذي انطلقت عليه الشاشة بوجود أسماء كبيرة مثل وائل الإبراشي في التاسعة وزملائه بالقناة، إضافة إلى برنامج صباح الخير يا مصر والذي حصلت به طفرة كبيرة.

وأضافت نبيلة عبيد ماسبيرو هو الأساس والأصل وأنها تحب القناة الأولى بشكلها الجديد، متمنية أن تكتمل كل عناصر النجاح في تلفزيون بلدنا لأنه المتحدث الرسمي باسم البلد.

نبيلة عبيد تصور حاليا مسلسل "نساء من ذهب" تدور أحداثه في إطار كوميدى وهو أقرب للسيت كوم ويشارك في بطولته سميحة أيوب وهالة فاخر، إضافة إلى العديد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمى، روجينا، بيومى فؤاد، مصطفى أبو سريع، مايان السيد، بدرية طلبة، هنادى مهنى، خالد أنور، سليمان عيد وأيضًا هيفاء وهبى إضافة إلى عدد آخر من الفنانين المقررالإعلان عن أسمائهم تباعًا.

المسلسل مأخوذ من الفورمات الأمريكي التى تدور أحداثه حول سيدتين تقومان بشراء فيلا من أحد الأشخاص، وعندما تذهبان لتسلم الفيلا تجدان أنفسهما اشتريا نفس الفيلا وتعرضا للنصب من صاحبها، وتجدان نفسيهما مضطرتين للإقامة معا وتدخلان في صراعات كبيرة، إلا أنهما مع مرور الوقت تتعرضان للعديد من الأزمات والمواقف الصعبة التي تجعلهما تتعاملان مع بعضهما وتصبح العلاقة أفضل بينهما.

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