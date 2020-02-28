شكرا لقرائتكم خبر عن "السينمائيين" تحذر من صفحات تدعى منح عضويتها مقابل كورسات فى الإخراج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشرت خلال الآونة الأخيرة، صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى، تروج لعدد من الكورسات فى فنون التمثيل والإخراج والسيناريو والمونتاج، وتدعى أنه بمجرد الانتهاء من تلك الدورات التدريبية يمكن لمن تقدموا لها الحصول على عضوية بـ نقابة المهن السينمائية، مستغلة أسماء فنانين وصورهم من أجل جذب المزيد ممن لديهم حلم الشهرة.

”الخليج 365” رصد عدد من تلك الصفحات، التي تواصلنا معها، وأرسلنا رسالة لإحداها مفادها: "هل يمكن الحصول على عضوية نقابة المهن السينمائية بمجرد اجتياز الدورة التدريبة" وكانت إجابة أدمن الصفحة: "أهلا بحضرتك يافندم .. طريقة استخراج كارنية النقابة كعضو منتسب بسيطة جدا مع توافر جميع الشروط اللازمة.. بعد انتهاء الكورس يقوم الطالب بعمل مشروع التخرج "فيلم قصير" وتسليمه لنا وبعدها يتم عمل لجنة مختصة من قبل نقابة المهن السينمائية لتقييم مشاريع التخرج، وبناء عليه يحصل الطالب على عضوية نقابة المهن السينمائية كعضو منتسب وشهادة معتمدة من النقابة وموقعة من ...... و ...... ( اسم الشركة اسم مخرج معروف) .

تواصلنا مع الأستاذ عبد الحكيم التونسى عضو مجلس نقابة المهن السينمائية، لبيان حقيقة هذا الإعلان، والخطوات الواجب اتباعها من أجل الحصول على عضوية نقابة المهن السينمائية، وبعد اطلاعه على رد الصفحة على استفسارنا، قال إن هذا الكلام غير صحيح بالمرة، والنقابة ليس لها علاقة بهذا الإعلان من قريب أو بعيد.

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وأوضح التونسى، أنه للحصول على عضوية نقابة المهن السينمائية شروط، أهمها أن يكون المتقدم ممارسًا للمهنة، وأن يكون حاصلا على مؤهل عالٍ، ثم يحضر لمقر النقابة ويقدم أوراقه وينتظر موعد لجنة القيد التى تفحص أوراقه وتقيمه وبناء عليه تحدد إن كان يستحق عضوية النقابة أم لا ، وإن كان يستحق هل تمنحه عضوية عاملة أم منتسبة، وهذه الأمور بأيدى لجنة القيد.

وأضاف أن لجنة القيد تتكون من مدير التصوير سامح سليم رئيسًا، وعضوية كل من مدير التصوير أيمن أبو المكارم، وكبير مخرجى التليفزيون أسامة غريب.