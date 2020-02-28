صور| كارمن سليمان تحتفل بزفاف شقيقتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: احتفلت الفنانة كارمن سليمان بحفل زفاف شقيقتها فرح، اليوم الجمعة، بأحد الأماكن المطلة على النيل. ونشرت كارمن صورًا تجمعها بشقيقتها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "فافي عروسة". Advertisements كما نشر الملحن مصطفى جاد زوج كارمن، صورًا من حفل الزفاف، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام". وحرصت كارمن سليمان وزوجها على ارتداء ملابس من اللون الأبيض. أعلنت المطربة كارمن سليمان عن خطوبة شقيقتها فرح، مساء الجمعة الماضي.

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