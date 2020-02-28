الشامي منتقدا مطار القاهرة: "ليه واخدين الموضوع باستسهال"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

نشر الفنان أحمد الشامي صورة له عبر حسابه على "إنستجرام"، وهو يرتدي كمامة في مطار القاهرة.

وعلق الشامي: أنا معرفش ليه واخدين الموضوع بطريقة سهلة واستسهال، ماشي كل حاجة على الله، بس ليه عايز تتعب و تمرض، أنا داخل مطار مصر ماكنش في حد من العاملين لابس كمامة، ولا أي احتياطات خالص، الموضوع مش هزار يا أخونا، المرض بيبان عليك بعد حوالي 14 يوم، هتكون إنت نقلت الفيروس لأهل بيتك وجيرانك وأي حد بتقابله، يا ريت ناخد بلنا، وربنا يحفظنا جميعا يا رب، ويحفظ مصر".

وانضم الفنان أحمد الشامي، مؤخرا، لفريق مسلسل "فرصة ثانية" الذي تشارك به الفنانة ياسمين صبري في السباق الرمضاني المُقبل.