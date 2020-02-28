محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشرت الفنانة مي نور الشريف، صورًا تجمعها بوالدتها الفنانة بوسي، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، خلال أدائهما مناسك العمرة.
وظهرت مي ووالدتها بـ"الحجاب" من داخل المسجد النبوي الشريف بالمملكة العربية السعودية، وعلقت مي: " اللهم لك الحمد حتي ترضي و لك الحمد إذا رضيت و لك الحمد بعد الرضا".
يذكر أن، آخر أعمال مي نور الشريف مسلسل "اللهم إنى صائم"، بطولة مصطفى شعبان وماجدة زكى، وريم مصطفى ووفاء صادق وندى موسى وفراس سعيد وخالد عليش وتأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أكرم فريد.
كانت هذه تفاصيل خبر صور| بوسي ومي نور الشريف تؤديان مناسك العمرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.