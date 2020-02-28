صور| بوسي ومي نور الشريف تؤديان مناسك العمرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة مي نور الشريف، صورًا تجمعها بوالدتها الفنانة بوسي، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، خلال أدائهما مناسك العمرة.

وظهرت مي ووالدتها بـ"الحجاب" من داخل المسجد النبوي الشريف بالمملكة العربية السعودية، وعلقت مي: " اللهم لك الحمد حتي ترضي و لك الحمد إذا رضيت و لك الحمد بعد الرضا".

يذكر أن، آخر أعمال مي نور الشريف مسلسل "اللهم إنى صائم"، بطولة مصطفى شعبان وماجدة زكى، وريم مصطفى ووفاء صادق وندى موسى وفراس سعيد وخالد عليش وتأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أكرم فريد.