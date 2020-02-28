دون أبطاله.. طرح بوستر مبدئي لفيلم "الغسالة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

طرحت شركة "MAD solution"، منذ قليل، بوستر مبدئي لفيلم "الغسالة"، دون توضيح موعد محدد لطرحه بالسينما.

ونشرت الشركة، بوستر الفيلم عبر حسابها على "إنستجرام"، مكتفية بالإعلان عن طرحه قريبا بدور العرض السينمائي، دون ظهور أي من أبطال الفيلم على البوستر.

"الغسالة" بطولة: محمود حميدة وهنا الزاهد وأحمد حاتم ومحمد سلام وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة وعدد آخر من الفنانين الشباب، ومن تأليف عادل صليب، وإخراج عصام عبدالحميد، وإنتاج سينرجي فيلمز ونيو سينشري وأفلام مصر العالمية.