"صورة عميقة".. هكذا علق محسن جابر على صورة جمعته بالهضبة وعمرو مصطفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر المنتج محسن جابر صورة تجمعه بالهضبة عمرو دياب والملحن عمرو مصطفى، عبر حسابه بموقع "إنستجرام".

وعلق جابر على الصورة: "صورة عميقة، وأنا بين العمروين، أتذكر بداية وأول أغنية في حياة عمرو مصطفى خليك فاكرني، الذي أصبح نجم التلحين في هذا العصر، أنتجتها لصديق النجاح، نجم النجوم عمرو دياب".

وطرح الفنان عمرو دياب ألبومه "سهران"، فبراير الجاري، ويضم الألبوم 14 أغنية ما بين الرومانسي والمقسوم، أبرزها: "هيعيش يفتكرني"، "عم الطيب"، وغيرها من الأغاني.