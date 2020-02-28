محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: هنأت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور شقيقتها، سبين نحاس بعيد ميلادها، الموافق اليوم، 28 فبراير الجاري. ونشرت سيرين صورًا تجمعهما، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "عيد ميلاد سعيد، حبيبتي القوية، بحبك أختي". Advertisements وعلقت سبين: "يا الله يا أختي شوح ليون ها لصور، وأنا بحبك أكثر ما بتتخيلي حبيبتي الرب يخليكي يا كي". يذكر أن سيرين عبدالنور احتفلت بعيد ميلادها، الجمعة 21 فبراير الجاري. سيرين عبد النور طرحت مؤخرَا أغنية "ليلة" من كلمات أحمد علي موسى ومن ألحان شادي حسن .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سيرين عبدالنور تهنئ شقيقتها بعيد ميلادها والأخيرة ترد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.