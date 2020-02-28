عمر كمال يؤدي مناسك العمرة (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شارك المطرب عمر كمال جمهوره بصورة له، خلال أدائه مناسك العمرة من داخل الحرم، بالمملكة العربية السعودية، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك".

وظهر عمر في الصورة بملابس الإحرام، وعلق: "يارب".

يُذكر أن نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان هاني شاكر أصدرت قرار بمنع مطربي المهرجانات من إقامة الحفلات في مصر، والتنبيه على المنشآت السياحية والنيلية بعدم التعامل معهم.

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وقرر مجلس نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر إيقاف المطرب عمر محمد كمال الشهير بعمر كمال لما بدر منه من مخالفة تتعارض مع قانون النقابة رقم 35 لسنة 1978 وتعديلاته.

وكان الفنان هاني شاكر في وقت سابق أعلن اعتراض مجلس النقابة في وقت سابق على ما بدر من المطرب عمر كمال عضو النقابة والمطرب حسن شاكوش لما بدر منه خلال احتفال عيد الحب باستاد القاهرة لأغنية بنت الجيران، والتي احتوت على ألفاظ تخرج عن إطار الأدب والقيم المصرية.