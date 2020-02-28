محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
شاركت الفنانة ريم البارودي جمهورها ببرومو برنامجها الجديد، الذي ستقدمه على شاشة "النهار"، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".
وعلقت "البارودي" على الفيديو: "توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، قريبا جدا على قناة النهار".
وكانت ريم البارودي أعلنت أمس عن تعاقدها مع رئيس مجلس إدارة شبكة قنوات النهار علاء الكحكي، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "سعيدة جدا بالتعاقد مع الاستاذ علاء الكحكي رئيس مجلس إدارة شبكه قنوات النهار على اختياري لتقديم برنامج علي قناه النهار، داعية الله عز وجل ان يوفقنا".
يُذكر أن الفنانة ريم البارودي شاركت مؤخراً في مسلسل "قيد عائلي"، من تأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة.
كانت هذه تفاصيل خبر ريم البارودي تنشر "برومو" برنامجها على قناة "النهار" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.