ريم البارودي تنشر "برومو" برنامجها على قناة "النهار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة ريم البارودي جمهورها ببرومو برنامجها الجديد، الذي ستقدمه على شاشة "النهار"، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت "البارودي" على الفيديو: "توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، قريبا جدا على قناة النهار".

وكانت ريم البارودي أعلنت أمس عن تعاقدها مع رئيس مجلس إدارة شبكة قنوات النهار علاء الكحكي، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "سعيدة جدا بالتعاقد مع الاستاذ علاء الكحكي رئيس مجلس إدارة شبكه قنوات النهار على اختياري لتقديم برنامج علي قناه النهار، داعية الله عز وجل ان يوفقنا".

يُذكر أن الفنانة ريم البارودي شاركت مؤخراً في مسلسل "قيد عائلي"، من تأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة.