تراند اليوم : مصر.. نقابة الموسيقيين تستدعي الشرطة لمنع فنان شهير من الغناء

حررت نقابة الموسيقيين بمحافظة الشرقية المصرية، بلاغًا رسميًا تُطالب فيه بمنع مطرب المهرجانات المعروف بـ”حمو بيكا”؛ من الغناء داخل أرجاء محافظة الشرقية.

وقال الفنان خالد بيومي، نقيب الموسيقيين بمحافظة الشرقية، إن النقابة علمت أن “بيكا” كتب منشورًا عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يؤكد فيه حضوره للغناء خلال افتتاح أحد معارض السيارات بمدينة الزقازيق.



وأوضح نقيب الموسيقيين بالشرقية أن النقابة تؤكد على أن “بيكا” غير مُدرج بقوائم وجداول النقابة للفنانين والمطربين المُعتمدين، وهو ما استوجب تحرير بلاغ رسمي بذلك، حمل رقم 71 / 16 أحوال ثاني الزقازيق لسنة 2020.

ومنعت نقابة المهن الموسيقية التعامل مع أحد الملاهي الليلية بمنطقة الجيزة، وذلك اعتبارًا من الأربعاء 26 فبراير 2020، بسبب مخالفته للقانون ولقرار هاني شاكر ونقابة الموسيقيين بعد الاستعانة بغير الأعضاء للغناء داخله.

وأوضحت نقابة الموسيقيين، في بيانٍ لها، أن إدارة الملهى سمحت للمغني المدعو حمو بيكا بالغناء يوم الثلاثاء الماضي، وهو غير مقيد بالنقابة وغير مصرح له بالغناء.

وشهدت الأيام الماضية تقدم حمو بيكا، مطرب المهرجانات، بدعوى لمجلس الدولة، حملت رقم 28339، بوقف تنفيذ وإلغاء قرار بإلزام جميع المنشآت السياحية والبواخر النيلية والملاهي الليلية والكافيهات؛ بعدم التعامل مع من يطلق عليهم مطربي المهرجانات.