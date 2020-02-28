فيديو.. إسلام أبو النصر يطرح أغنية جديدة على مزيكا

طرح المطرب الشاب إسلام ابو النصر أغنية جديدة بعنوان "نظرية الاحتمالات" وذلك علي قناة مزيكا علي "اليوتيوب". الاحتمالات" وذلك علي قناة مزيكا علي "اليوتيوب". أغنية "نظرية الاحتمالات" من كلمات عوض بدوى وألحان حمدى صديق وتوزيع موسيقي طارق حسيب.

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