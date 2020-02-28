شاهد.. ريم البارودي تروج لبرنامجها

روجت النجمة ريم البارودي لبرنامجها الجديد على شاشة النهار وذلك عبر حسابها بموقع التبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وكتبت "البارودي" على حسابها قائلًا:"توكلت علىالله ولا حول ولا قوة إلا بالله قريبًا جدًا على قناة النهار".
يذكر أن آخر أعمال ريم البارودي هو مسلسل "قيد عائلي" والتي حققت نجاحًا كبيرًا من خلاله.
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