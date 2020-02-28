هيعيش يفتكرني لعمرو دياب تحقق 3 ملايين مشاهدة

حقق النجم الكبير عمرو دياب من خلال أغنية " هيعيش يفتكرني" 3 ملايين مشاهدة وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي "اليوتيوب". موقع الفيديوهات العالمي "اليوتيوب". أغنية " هيعيش يفتكرني" من كلمات تامر Advertisements حسين وألحان عمرو مصطفي وتوزيع موسيقي نادي حمدي. حسين وألحان عمرو مصطفي وتوزيع موسيقي نادي حمدي. ويشار إلى أن اغنية "هيعيش يفتكرني" من البومه الاخير والذي يحمل عنوان "سهران".

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