فن ومشاهير

هيعيش يفتكرني لعمرو دياب تحقق 3 ملايين مشاهدة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

حقق النجم الكبير عمرو دياب من خلال أغنية " هيعيش يفتكرني" 3 ملايين مشاهدة وذلك عبر

موقع الفيديوهات العالمي "اليوتيوب".

 

أغنية " هيعيش يفتكرني" من كلمات تامر

Advertisements
حسين وألحان عمرو مصطفي وتوزيع موسيقي نادي حمدي.

 

ويشار إلى أن اغنية "هيعيش يفتكرني" من البومه الاخير والذي يحمل عنوان "سهران".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هيعيش يفتكرني لعمرو دياب تحقق 3 ملايين مشاهدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا