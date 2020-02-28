أعربت الفنانة راندا البحيري، عن سعادتها بالنجاح الكبير الذي حققه مسلسلها الجديد "الأخ الكبير"، لافتة إلى انها توقعت نجاحة نظرًا لإكتمال جميع العناصر التي تؤدي إلى ذلك.
وأكدت راندا في تصريحات خاصة لـ "بـوابـة الـوفـد" أنهاقبل تصوير العمل عقدت مع المخرج إسماعيل فاروق جلسات للإستعدادت للدور، بالإضافة إلى متابعتها أيضًا مع المؤلف أحمد عبدالفتاح لمعرفة أحداث الشخصية.
وعن تأثرها بأحداث المسلسل فيحياتها الشخصية قالت : "بالفعل، هناك العديد من المشاهد التي تحتوي على البكاء وجاء ذلك طبيعي جدًا خلال التصوير وليس تمثيل ما يجعلني أشعر بالإرهاق الشديد عقب مغادرتي استوديو التصوير وعند استيقاظي في صباح اليوم التالي أجد عيني بها العديد من الورم تأثرًا بالبكاء الشديد".
كانت هذه تفاصيل خبر راندا البحيري لـ "الوفد" : عيني ورمت من العياط في الأخ الكبير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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