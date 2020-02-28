الثلاثاء.. انطلاق مهرجان الساقية للأفلام الروائية القصيرة 2020

يستعد برنامج "سينما الساقية" لاستقبال مهرجان ساقية عبد المنعم الصاوى للأفلام الروائية القصيرة خلال يومى الثلاثاء والأربعاء 3 و4 من مارس بقاعة الحكمة الساعة السادسة مساءً، وسُميت الدورة باسم المخرج الكبير الراحل سمير سيف تقديرًا وعرفانًا لمشاوره الفنى الكبير ودعمه الدائم للساقية فرأس لجنة تحكيم المهرجان فى دورته السادسة عشر العام الماضى.

يعرض على مدار اليومين 22 فيلم روائى قصير لمخرجين مستقلين من مصر والعالم العربى.

ويشترك فى المهرجان سنويًا أكثر من مائة متقدم وهذا العام يرأس لجنة التحكيم المخرج الكبير يسرى نصر الله والسيناريست نجلاء الحدينى والمخرج والناقد أحمد فؤاد.

أما لجنة مشاهدة الأفلام فتكونت من المخرجة والمنتجة أميرة شريف

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والسيناريست أحمد حلبة وصانع الأفلام والناقد السينمائى محمد مبروك.

يشهد المهرجان على هامشه عقد ورشتى عمل الأولى فى مجال النقد الفني للناقد أحمد فؤاد،الثانية ورشة أساسيات المونتاج مع المصور السينمائى والمخرج محمد حجازى.

جدير بالذكر أن اليوم الأخير للمهرجان سيتم الإعلان عن الفائزين بالثلاث مراكز:الساقية الذهبية والساقية الفضية والساقية البرونزية بالإضافة إلى جوائز أحسن ممثل وأحسن ممثلة وأفضل مونتاج وأفضل تصوير وأفضل سيناريو وحوار وأفضل إخراج.