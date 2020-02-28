الليلة.. مجد القاسم يشعل ساقية الصاوي بأجمل أغانيه

يستعد المطرب مجد القاسم، لاحياء حفلًا غنائيًا ضخمًا يساقية عبدالمنعم الصاوي، على خشبة مسرح الحكمة، وذلك في تمام السابعة والنصف مساء اليوم، الجمعة.

ومن المقرر أن يقدم مجد خلال الحفل

مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح أبرزها : "بأمر الهوى، قسوة قلبك، غمض عنيك، لعبتك، لحظة غرام، يا رايق.. وغيرها من الأغاني. ابلجدير بالذكر أنه طرح مؤخرًا المطرب مجد القاسم أغنية جديدة بعنوان "يا عسل"، كلمات محمود عمر، ألحان صلاح عطية، توزيع نادر السيد، تم التصوير بمنطقة أدرنالين بجوار جزيرة تيران بمدينة شرم الشيخ.