حسين الديك يطرح أغنيته الجديدة "ناس كتير"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان السوري ​حسين الديك​ فيديو كليب أغنيته الجديدة بعنوان "ناس كتير" عبر "يوتيوب" والتي هي من كلمات محمد باز، الحان طلال الداعور، استديو وتوزيع فادي جيجي، والتي صورها كليب تحت إدارة المخرج عادل سرحان.

وكانت آخر أعماله أغنية "تعي"، من كلمات عمر ساري وألحان محمد بشار، أما التوزيع فهو لراين ميكس وماسترينغ محمد مقهور، وصورها كليب في لبنان تحت اشراف المخرج أحمد المنجد، وقد تخطى عدد مشاهديها الـ13 مليون عبر "اليوتيوب".

هذا وكان أحيا الديك سلسلة من الحفلات الناجحة مؤخراً بين المكسيك وكندا.

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