هاري ستايلز يطرح كليب اغنية "Falling" -بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - طرح النجم العالمي ​هاري ستايلز​ فيديو كليب اغنيته الجديدة " ​Falling​"، وذلك على قناته الرسمية عل يويتيوب.

ورغم مرور اقل من ساعتين على طرح الأغنية، بدأت تحقق رواجا كبيرا واقتربت من النصف مليون مشاهدة.

الجدير ذكره ان هاري ستايلز كشف مؤخرا سبب إلغاء حفله في ميامي بشكل مفاجئ قبل دقائق من بدء الحفل، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية حينها.

على صعيد آخر كان هاري قد طرح مؤخرا على قناته الرسمية على يوتيوب فيديو كليب أغنية "Adore You، من إخراج ديف مايرز.

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