ميرنا وليد - بيروت - إحتفلت الفنانة اللبنانية ​سيرين عبد النور​ بعيد ميلاد شقيقتها سابين على طريقتها الخاصة، إذ نشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورتين تجمعهما وعلّقت بالقول:"عيد ميلاد سعيد يا جميلة، حنونة، قوية، مضحكة، شقيقتي العزيزة، أحبك".

ومن ناحية أخرى، كانت إحتفلت عبد النور مؤخراً بعيد ميلاد الفنانة اللبنانية نجوى كرم الذي يوافق اليوم 26 شباط الجاري.‏

ونشرت مقطع فيديو وهي تغني لنجوى كرم "عيد ميلاد سعيد" وتقبلها متمنية لها ‏عامًا سعيدًا، وذلك في جلسة خاصة إحتفالا بعيدهما اللذين يصادفان هذا الشهر.

وكتبت عبد النور معلقة على الفيديو: "بحبك قد ما في حب بالدني، وبتمنى لك النور والفرح الدائم لقلبك الحلو المليان طاقة إيجابية ينعاد ‏عليكي بالسلام والأمان، الله يحمي لي اياكي من كل شر".‏

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سيرين عبد النور تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها-بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.