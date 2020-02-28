ميرنا وليد - بيروت - قدّمت فرقة ​كركلا​ الاستعراضية العالمية اللبنانية، عرض "ميوزيكال" ضخم على مسرح مرايا ضمن فعاليات "​شتاء طنطورة​" في السعودية، وذلك في ١٤ و١٣ و١٥ من شباط/فبراير.

العرض الذي قدمته كركلا هو قصة حب "​جميل وبثينة​"ولعب سامر دور الشاعر العربي "جميل بن معمر" الذي عاش قصة حب عذري تاريخية، جرت أحداثها بين واحات "العلا" في منطقة "وادي القرى" الأثرية، بالسعودية، وأدت دور "بثينة" الممثلة الجزائرية أمل بوشوشة.

وكانت قد عرفت كركلا على صفحتها عن العمل بهذه الكلمات :"في وادي القرى كان اللقاء الأول، وعلى مسرح مرايا ستكتمل أسطورة "جميل وبثينة"! أسطورة عشق في العلا! فرقة كركلا تقدم"جميل وبثينة" في المسرحية الغنائية المستوحاة من قصة الحب العربية الأشهر!"

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كركلا تقدم قصة حب جميل وبثينة على مسرح مرايا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.