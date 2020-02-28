خاص الفن - داليا مصطفى ترد على إنتقاد صورتها على السرير

ميرنا وليد - بيروت - تصور الممثلة المصرية ​داليا مصطفى​ مشاهدها الأخيرة في الجزء الثالث من مسلسل "البيت الكبير" مع المخرج محمد النقلي بالتزامن مع عرضه على قناة النهار، بيما تغيب عن الدراما في شهر رمضان المقبل بعدما قدمت العام الماضي مسلسل "قمر هادي" مع الممثلين المصريين هاني سلامة ويسرا اللوزي ومريم حسن وإخراج رؤوف عبد العزيز.

وعلقت داليا لموقع "الفن" على الصورة التي تم تداولها بكثافة على السوشيال ميديا والتي تواجدت فيها بصحبة أنجي علي ونجلاء بدر على السرير أثناء مشاركتهن في مهرجان أسوان لسينما المرأة.

مشيرةً إلى أنها صورة عادية ولكن التعليقات كانت غريبة لأن الناس أصبحت نيتها غير سليمة وذلك تسبب في جدل حول الصورة.

ومن ناحية أخرى، كان عرض لداليا نهاية العام الماضي مسلسل "حواديت الشانزليزيه" بمشاركة الممثلون إياد نصار، مي سليم، إنجي المقدم، إدوارد، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أماني كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبي، منة جلال، جينا سليم وندا عادل وعزوز عادل وسمر محمد متولي، وهو من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد وإخراج مرقس عادل.

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