تراند اليوم : جمهور إمبابة عمل الواجب مع محمد رمضان – شاهد

نشر الفنان محمد رمضان، فيديو له مع جمهوره في منطقة إمبابة، وذلك عبر حسابه الشخصي على تطبيق “انستجرام”.

وعلق محمد رمضان، قائلًا :”الحمدلله على هذا الحُب وسط أهلي وجمهوري و سندي بعد ربنا في إمبابة ♥️???????? #ثقة_في_الله_نجاح #مصر #egypt #africa”.

يذكر أن ناصر البرنس، صاحب مطعم “كبدة البرنس”، شارك فيديو عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وقال: “كنت في البيت مريح وسمعت خبر إن محمد رمضان جايلي المطعم طبعا رحبوا بيه وعملوله طرابيزة لـ20 نفر”.

وتابع حديثه قائلًا:”أنا ببص لقيت كاميرات رهيبة 7 أو 8، أنا عندي كاميرا وبعت ابني يصور، استغربت وقولت أكلم منتج كليباته أسأله إيه الأمر، وقولتله بتصوروا حاجة لمسلسل البرنس أو فيديو كليب، فقالي متتكلمش في الموضوع ده عشان متزعلش مني”.