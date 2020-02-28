تراند اليوم : هكذا روجت هنا الزاهد ليفلمها الجديد ” الغسالة دارت”

نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة عبر عبر حسابها الرسمي على تطبيق الصور انستجرام، لبوستر فيلم “الغسالة” الذي تشارك في بطولته وينتظر عرضه خلال الفترة القليلة المُقبلة.

وعلقت هنا الزاهد على بوستر فيلم «الغسالة»، قائلة: «الغسالة دارت .. قريبًا بجميع دور العرض .. قريبا .. تفتكروا مين في الفيلم».

الفيلم من تأليف عادل صليب، وإخراج عصام عبدالحميد، مدير تصوير جاد بيروتي، وإنتاج نيو سينشري “سينرجي فيلم” أفلام مصر العالمية، ويشارك في بطولته كل من هنا الزاهد، وشيرين رضا ومحمود حميدة ومحمد سلام وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة.

تدور أحداث فيلم «الغسالة» بمفاجأة للمرة الأولى للجمهور وهي تتلخص في إطار من الفانتازيا والكوميديا والخيال العلمي وغيرها.