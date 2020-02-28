تراند اليوم : إطلالة ناعمة لنيللي كريم تخطف قلوب متابيعيها – شاهد

نشرت الفنانة نيللى كريم صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى ” انستجرام “.

وظهرت نيللي كريم بإطلالة جذابة وتفاعل مع الصورة عدد كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :

انا بحبك اووي ????

بموت فيكي ????

فنانه زي العسسسل وآلله ????????????????????????

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وشاركت الفنانة نيللى كريم في بطولة مسلسل “لأعلى سعر” مع الفنان أحمد فهمي، وزينة، ونبيل الحلفاوي، وسارة سلامة، وسلوى محمد علي، ومحمد حاتم، وأحمد مجدي، ورحمة حسن، والمُسلسل من إخراج محمد جمال العدل وتأليف مدحت العدل، وقدمت الفنانة نوال الزغبي أغنية التتر بعنوان “الناس العزاز”.

وتدور أحداث مسلسل “لأعلى سعر” حول الفنانة نيللي كريم “جميلة” راقصة الباليه الشهيرة التي تخلّت عن عملها ومستقبلها من أجل زوجها طبيب التجميل الشهير الفنان أحمد فهمي “هشام”، والذي يقع في حب صديقتها الفنانة زينة “ليلى”، وتستغل الأخيرة الفرصة وتدفعه للزواج بها، وتدور حرب غير شريفة بين الزوجتين باستغلال المال من أجل شراء بعض ضعاف النفوس لاقتناص حضانة الابنة عائشة.

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