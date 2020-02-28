تراند اليوم : خدي بالك من الكورونا.. هند صبرى في إيطاليا

نشرت الفنانة التونسية هند صبرى صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمى على إنستجرام بملابس عربية خلال تواجدها في مدينة ميلانو الإيطالية بدعوة رسمية من دار الأزياء الإيطالية العالمية إترو لحضور عرض أزيائهم الرسمي.

وتعود هند بعدها لإكمال تصوير مسلسلها الرمضاني الذي تتقاسم بطولته مع النجم أحمد عز هند صبري، ويكتبه باهر دويدار ويخرجه أحمد علاء وتنتجه سينرجي في خطوة تؤكد عودة المسلسلات الكبيرة للدراما المصرية.

واستطاعت شركة سينرجي الجمع بين النجمين هند صبري وأحمد عز في مسلسل واحد ينتمي لنوعية البطولة المشتركة. رغم أن كل من هند وعز قد اعتادا تقديم مسلسل بطولة مطلقة لكل منهم بمفرده، ويشاركهم بطولة العمل النجم هشام سليم في دور مميز يعتبر مختلفا عما قدمه من قبل.