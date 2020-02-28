أحمد الفيشاوي يخسر جولة جديدة في قضيته مع طليقته

متابعة بتجـــــــــرد: قضت محكمة الأسرة بالخليفة أمس (الخميس)، برفض دعوى الفنان أحمد الفيشاوي بنقل ابنته لينا الفيشاوي إلى المدرسة البريطانية بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة، وذلك بدلاً من تواجدها في لندن للدراسة.

وكان الفيشاوي تقدم بتظلم (أمر وقتي) لمحكمة الأسرة بالخليفة لنقل ابنته لينا إلى المدرسة البريطانية بالقاهرة، نظراً لكثرة المصاريف التي يدفعها لها في إنجلترا.

يذكر أن محكمة جنح الدقي كانت عاقبت الفنان أحمد الفيشاوي بالحبس سنة وكفالة 2000 جنيه وغرامة 500 جنيه وإلزامه بدفع 20001 جنيه تعويضاً و50 جنيهاً مصاريف المحاماة،لامتناعه عن تنفيذ دفع نفقات وأجور ابنته لينا، في الدعوى المقامة من محاميها شعبان سعيد. بالإضافة إلى حكم محكمة الأسرة بالخليفة على الفيشاوي بالحبس شهراً لامتناعه عن دفع نفقة ابنته لمدة سنة، مما دفع والدتها إلى إقامة دعوى أمام المحكمة تقاضي فيها مطلقها.

وكان شعبان سعيد، محامي لينا الفيشاوي، أقام دعوى عن هند الحناوي، أمام المحكمة يطالب فيها بدفع مبلغ 234 ألف جنيه قيمة نفقة متجمدة للابنة والصادر بها حكم نهائي ونافذ بعدما امتنع الفيشاوي عن سدادها لمدة سنة.

وفي المقابل رد أحمد الفيشاوي، بإقامة دعوى قضائية لمنعها من السفر قبل أن تسافر إلى إنجلترا مع والدتها، التي اتهمها بالإهمال في رعاية ابنته.