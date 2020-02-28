ياسمين عبد العزيز تثير الجدل برسالة غامضة

متابعة بتجــــــــــرد: نشرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز صورة من خلال خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها الشخصي على”إنستغرام”، كتبت عليها رسالة غامضة حيرت بها جمهورها حيث قالت: “لو علمت السرعة التي سينساك بها الناس بعد موتك فلن تعيش حياتك لإرضاء أحد سوى الله”.
يذكر أن الفنانة ياسمين عبد العزيز سوف تخوض السباق الرمضاني 2020 بـمسلسل “ونحب تاني ليه”، من تأليف عمرو محمود ياسين، ويشاركها البطولة كريم فهمي.
وكانت أنباء قد ترددت خلال الأيام الماضية تفيد بارتباط ياسمين بالفنان أحمد العوضي، الأمر الذي لم ينفه أو يؤكده أي منهما، وذلك على إثر عدة منشورات على حستبي كل منهما بدأها العوضي بنشر صورة تجمعه بياسمين وهو يحتفل بعيد ميلادها علق عليها بعض الجمهور مهنئين لهما على الارتباط دون اي تعليق منهما ليزي الاثنان الأمر غموضاً بعدما نشر العوضي صورة على حسابه علقت عليها ياسمين بقلوب، ليرد لها العوضي التصرف نفسه على إحدى صورها التي نشرتها.
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