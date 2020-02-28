متابعة بتجــــــــــرد: أعلنت الحكومة الكنديّة أنّها كانت تتحمل تكاليف الحماية الأمنيّة الخاصة بدوقي ساسكس، منذ وصولهما إلى مقاطعة بريتش كولومبيا في تشرين الثاني عام 2019.
ولكنّها ستتوقف عن ذلك بعد أسابيع قليلة، لأنّهما لا يقيمان في البلاد بصفتهما ممثلين للملكة إليزابيت، إضافة إلى ارتفاع تكلفة الحماية الأمنيّة إلى 20 مليون جنيه إسترليني سنوياً، مما قد يحدّ من فرص العمل المتوافرة للمواطنين، بحسب ما ورد في موقع Mirror البريطاني.
وليس من الواضح بعد من سيضمن حماية الزوجين وابنهما آرتشي في كندا.
كانت هذه تفاصيل خبر هاري وميغان أمام أزمة جديدة.. كندا لن تتكلف بحمايتهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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