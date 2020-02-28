رسالة من كارمن لبّس إلى هاني شاكر بشأن أغنية “بنت الجيران”

متابعة بتجـــــــــرد: أعربت الممثلة كارمن لبس عن رأيها بأغنية “بنت الجيران” المصرية الشعبية التي تحظى بانتشار واسع وبنجاح لافت جداً في العالم العربي. وأوضحت أنها ضد الأغنيات الهابطة إلا أن “بنت الجيران” نالت إعجابها كثيراً.

وكتبت لبس تغريدة قالت فيها: “أكيد أنا ضد الأغاني الهابطة، بس كمان ضد التعميم. أغنية بنت الجيران كل ما اسمعها بحس بحالة من الفرح وأكيد كتار متلي، لهيك بتمنى من الفنان الإستاذ هاني شاكر يلاقي صيغة للسماح لأغاني المهرجانات تستمر مع رقابة لما تكون الكلمات مسيئة للآداب أو بتخدش الحياء”.

وجاءت هذه التغريدة للبّس والتي توجّهت فيها إلى الفنان المصري، نقيب الموسيقيين في مصر، بعدما قرّر الأخير أخيراً منع أغنيات المهرجانات الشعبية في مصر وكان آخرها “بنت الجيران” للمغنيين حسن شاكوش وعمر كمال.