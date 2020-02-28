نظلي الرواس: نادين نجيم تكرر نفسها.. ولا أحب شخصية نانسي عجرم لهذا السبب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - وصفت الممثلة السورية نظلي الرواس، الفنانة اللبنانية نادين نجيم بـ"الحالة المكررة"، ما أثار جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث قالت الرواس لإحدى الإذاعات: "في البداية، كنت سعيدة لنجاح نادين نسيب نجيم وكلّ ما قدّمته من اجتهاد وطاقة، لكن اليوم باتت هذه الحالة مكرّرة بشكل مبالغ به".

ولم يتوقف حديث الرواس عن نادين نجين عند هذه الحد، إذ أضافت: "سبب نجاح نادين نسيب نجيم يعود إلى الممثلين السوريين وفريق العمل السوري الّذي يشارك في أعمالها.. ترفع القبعة لجماعتنا الموجودين معها، والشكر لهم في نجاحها".

وكان لإليسا ونانسي عجرم حصة في تصريحات الرواس، إذ قالت: "يمكن أن أتابع إليسا عبر إنستغرام أكثر من نانسي.. نانسي تظهر دائماً بدور القطة الطيوبة اللطيفة وأنا لا أحب هذه الشخصيات. أفضل إليسا التي لا تخفي ما تمر به من معاناة وظروف حياتية مختلفة".

من جهة ثانية، شاركت الممثلة السورية ​جيني إسبر​ المتابعين عبر صفحتها في إحدى منصات التواصل، صورة مركبة لها مع زميلتها الرواس​، وكتب عليها تصريح للأخيرة خلال مقابلة إذاعية لها، أشادت فيها بإسبر قائلةً:"جيني شخص إجتهد على نفسه وأدائه، رغم أنها ليست أكاديمية إلا أنها بذلت جهد ولا يمكننا نكران السنوات الطويلة التي تعبت بها لكل تتطور، ولذلك لا أرى مانع بدخولها عالم التدريب، الساحة الفنية كبيرة والبقاء فيها للأقوى فقط، جيني شخص ملتزم مهنياً، وهي من النوع الذي يصل لموقع التصوير في الوقت المحدد ويقبل الملاحظات والآراء بكل صدر رحب".

إسبر علقت على كلام الرواس قائلةً:"لما الفنان بكون قمة بالموهبة والتواضع والاخلاق بعبر عن محبته لاصدقائه، شكراً نظللي لأنك انسانة قبل ماتكوني فنانة موهوبة وصديقة واخت غالية".