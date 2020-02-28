كيف ردت فجر السعيد على معلق شبهها بالفنان شعبان عبدالرحيم؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - استفز أحد متابعي مواقع التواصل الاجتماعي الإعلامية الكويتية فجر السعيد حين شبهها بالمطرب الشعبي المصري شعبان عبدالرحيم.

البداية كانت حين نشر المغرد خالد بن علي الكواري على تويتر صورتين الأولى لفجر خلال فترة مرضها وسقوط شعرها بجانب صورة المطرب الراحل شعبان عبدالرحيم، وعلق قائلا: "من يعتقد بأن ‎شعبولا قد مات فهو واهم، معكم النسخة الجديدة ‎فجرولا".

فما كان من فجر السعيد إلا أن شاركت التغريدة عبر صفحتها بتويتر وعلقت عليها قائلة: "‏الله يرحم شعبان عبدالرحيم ويغمد روحه الجنة ما تجوز عالميت إلا الرحمة".

وأضافت الإعلامية الكويتية: "أما اللي كتب التغريدة فندعوا له بالشفاء التام من مرض ‎#فجر_السعيد قادر يا كريم".

ونال تعليق ‏‎السعيد تفاعلا واسعا بين متابعيها الذين تعاطفوا معها كونها كانت مريضة واعتبروا تغريدة الكواري تنمرا غير مقبول، فقال أحد المعلقين: "فعلا مريض ولا يهمج ست فجر أنتي أرقى وأعلى من هكذا مستويات".

وأضاف آخر: ‏‎"الله يحفظج يا أم عثمان و يموتون قهر اعدائج" وتابع ثالث: ‏‎"الشرهة عليك تردي على هؤلاء انتي تشهيرهم وهذا ما يريدونه، أنتي أكبر منهم".

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وكانت السعيد قد خضعت لعملية جراحية في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بعد مشوار علاج طويل من وعكة صحية ألمت بها مؤخرا.

وأصيبت الإعلامية الكويتية بنزيف حاد، خلال إجرائها عملية جراحية أدت إلى توقف قلبها ودخولها إلى غرفة العناية المركزة، وأمر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، في الأول من شهر أغسطس الماضي، بإرسال فجر السعيد إلى فرنسا للعلاج.

بعدها كشفت فجر معاناتها مع سقوط الشعر بعد وقبل عمليتها الجراحية ونشرت صورة لها تظهر سقوط شعرها، قائلة:" قبل لا أسوي العملية الأخيرة كان شعري بهذا الشكل وبعد العملية تساقط من الأمام كله بشكل غريب لا أعلم سببه إلا أنه نتيجة عكسية للدواء".

ونشرت الإعلامية الكويتية صورة، وهي تعاني من تساقط الشعر في مؤخرة الرأس على مشارف الوصول إلى الصلع، وأرفقت الصورة بتعليق قالت فيه: "قبل لا أسوي العملية الأخيرة كان شعري بهذا الشكل وبعد العملية تساقط من الأمام كله بشكل غريب لا أعلم سببه إلا أنه نتيجة عكسية للدواء... والآن الحمد لله بدا ينبت شوي شوي ولكن لازال هناك فراغات... رفضت أن أدع من تقوم على تسريح شعري أن تضع لي خصلات شعر لتغطية الفراغات أو حتى بودر لتغطية الفراغ.. قناعتي بأن هذه الفراغات ما هي إلا مرحلة من مراحل حياتي لابد أن أعيشها بكل تفاصيلها وعندما أتطور أشعر بهذا التطور واستمتع بكل تفاصيله ... #الحمد لله".