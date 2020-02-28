هبة الأباصيري تنضم إلى برنامج "في بيت ريا وسكينة" مع بدرية طلبة وانتصار

القاهرة – لايف ستايل انضمت الإعلامية هبة الأباصيري لبرنامج "في بيت ريا وسكينه" مع انتصار وبدرية طلبه، علي قناه النهار ليكون لمده ثلاث أيام من كل أسبوع. وعقدت جلسات عمل بين عمرو الليثي رئيس شبكه النهار، وهبة الأباصيري وانتصار وبدرية طلبه. "بيت ريا وسكينة" برنامج اجتماعي نسائي كوميدي يهتم بمناقشة القضايا الجدلية التي تهتم السيدات، ويهدف لتقديم محتوى نسائي كوميدي هادف بعيد عن البرامج النسائية الاعتيادية،.



جدير بالذكر، أن بدرية وانتصار قدمتا مؤاخر مسرحية "ريا وسكنية تاني" تلعب فيها الفنانة انتصار شخصية "سكينة" وتقدم الفنانة بدرية طلبة دور"ريا"، ويجسد الفنان حمدى الوزير دور "عبد العال"، وهي تأليف مصطفى سالم، وإخراج حسام الدين صلاح. Advertisements قد يهمك ايضاً: هبة الأباصيري تستعد لتقديم حفلي عمرو دياب وتامر حسني في شرم الشيخ الأباصيري تُبيّن دورها في" للحب فرصة أخيرة "

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