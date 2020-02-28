شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدى مشيداً بتطوير القناة الأولى: التليفزيون المصرى هو الأصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد النجم محمد هنيدي بتطوير التليفزيون المصري والقناة الأولى، ووجه الشكر لهيئة الإعلام، من خلال ”الخليج 365”، وقال:" التليفزيون المصري هو الذى تربينا عليه فهو الأصل وبالتوفيق لكل العاملين فيه"، حيث أشاد بكافة الكواليتى والجودة التى رآها بعد التطوير.

يشار إلى أن النجم محمد هنيدى بدأ في تحضيرات فيلمه الجديد "النمس والإنس"، للمخرج شريف عرفة، حيث من المقرر أن يبدأ مخرج العمل فى ترشيح باقى الأبطال خلال الفترة المقبلة وبدء التعاقدات استعداداً لانطلاق التصوير، ومن المقرر أن ينافس به هنيدى الفترة المقبلة حيث هناك مفاوضات بين طرحه في عيد الفطر أو عيد الأضحى، حسب الخطة التي تضعها الجهة المنتجة لانتهاء التصوير.

Advertisements

على جانب آخر قرر هنيدي تأجيل فيلمه السينمائي الجديد "كينج سايز " لحين انتهاء تصوير فيلم "النمس والإنس" الذي من المنتظر عرضه في موسم عيد الفطر.

وعرض لهنيدى مسرحيته "3 أيام فى الساحل"، العام الماضى فى المملكة العربية السعودية بجدة، وعرضت أيضا المسرحية ضمن فعاليات موسم الرياض.

وكشف هنيدى مؤخراً عن آخر أعماله الفنية، لافتًا إلى أنه سيقدم فيلمًا روائيًا وليس "كارتون"، لكن بطل الفيلم لظروف ما سيتحول لشخصية صغيرة، مردفاً: "بقالنا 3 سنين بنشتغل عليه، وحالياً فى التحضير، وقريب هيعجبكم"، وعن فيلم الفارس والأميرة، قال: "من أكثر ما أعجبنى أن صناع الفيلم لم يتركوه واشتغلوا عليه، وفجأة ظهر للنور، وقيل أن رد الفعل شيء عظيم، وأنا مشتاق انى أشوفه".