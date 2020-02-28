شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رزق: "الروح رجعت لماسبيرو بعد التطوير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النجم أحمد رزق لـ"الخليج 365"، إن الروح قد عادت من جديد لماسبيرو مرة ثانية، وهنأ الإعلام المصرى بإعادة الوجه الجميل مرة أخرى للتليفزيون المصرى، وعلى التطوير وإعادة الهيكلة بشكل كامل.

يذكر أن أحمد رزق انتهى مؤخرا من تصوير مسلسله "بخط الايد"، الذى يعرض حالياً على شاشة DMC، من تأليف هالة الزغندى، وإخراج شيرين عادل، حيث حقق المسلسل نجاحاً كبيرا منذ انطلاق عرضه، خاصة القضية الرئيسية التي يتناولها المسلسل وهى قضية انفصال الأزواج وتولى الأب تربية الأبناء.

يشار إلى أن مسلسل "بخط الإيد" ينتمى لنوعية أعمال المسلسلات ذات الـ 45 حلقة، من تأليف هالة الزغندى وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى، وهو بطولة أحمد رزق، إيمان العاصى، سوسن بدر، ميرنا نور الدين، صفاء جلال، خالد كمال، محمد حاتم، محمد محمود، بالإضافة إلى يسرا اللوزى التى تظهر كضيفة شرف، وتدور أحداث المسلسل فى إطار تشويقى مثير حول "يوسف" - أحمد رزق - الذى يعمل طبيب تخدير ويتميز فى مهنته بدرجه يشهد بها الجميع، ويتزوج من يسرا اللوزى التى تتعرض لحادث غريب وتختفى، ويعمل يوسف بصحبة حماته سوسن بدر التى تعمل محامية، على حل لغز اختفاء اللوزى.

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وفى سياق آخر، يشارك أحمد رزق في مسلسل "القاهرة كابول" كضيف شرف في أحداث العمل، الذى يلعب بطولته النجوم طارق لطفى وفتحى عبد الوهاب وخالد الصاوى، ومن المقرر أن يبدأ رزق تصوير دوره خلال الأيام المقبلة، "القاهرة كابول" تعتمد أحداثه على 3 شخصيات رئيسية وهم .. الإعلامي ويجسده النجم فتحى عبد الوهاب، وضابط الأمن الوطنى ويجسده النجم خالد الصاوى، وشخصية الإرهابى والذى يجسده النجم طارق لطفى، فضلا عن الأدوار الأخرى للنجوم حنان مطاوع ونبيل الحلفاوى وشيرين.

ويعد "القاهرة كابول" التعاون الثانى بين النجم فتحى عبد الوهاب والمخرج حسام على، حيث قدما سوياً مسلسل "لآخر نفس" بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، وعرض فى شهررمضان الماضى محققاً نجاحاً كبيراً، وشارك فى بطولته أحمد صلاح حسنى، وأحمد العوضى، ومراد مكرم، وثراء جبيل، وهاجر الشرنوبى، وآخرون، تأليف أمين جمال وورشته الكتابية، وإنتاج سينرجى.