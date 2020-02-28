شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أنور يسخر من بنطلون أحمد فهمي في صورته بالبيجامة على مسرح مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بطريقة طريفة، سخر الفنان محمد أنور، من إطلالة النجم أحمد فهمي المثيرة للجدل التي ظهر فيها قبل ذلك وهو يرتدي بنطلون يظهر فيه وهو يرفع أحد أرجل البنطلون وكأنها "شورت"، ونشر محمد نور على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، اليوم الجمعة، صورة ظهر في النصف الأول منها الفنان أحمد فهمي بإطلالته الغريبة بينما يظهر هو في النصف الآخر وهو يرتدى بيجامة بنفس الإطلالة خلال مشهد من عروض مسرح مصر، وعلق ساخرا: " أحمد فهمي ستايل".



محمد انور يسخر من احمد فهمى

ويشارك الفنان أحمد فهمى في بطولة فيلم "العارف"، والفيلم من بطولة أحمد عز، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وعدد آخر من النجوم كضيوف شرف على رأسهم محمد ممدوح تايسون، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب.

فيلم "العارف" يعد الأضخم إنتاجًا فى السينما المصرية وهو أول فيلم مصرى يتم تصويره بين 4 دول هى (مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا)، إضافة إلى استعانة الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة، وتم الانتهاء من تصوير آخر مشاهده الشهر الماضى.

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ويشار إلى أن أحمد فهمي مشغول حاليا بتصوير مسلسل "تيمون بومبا" مع أكرم حسني ، وتجمع المشاهد الأولى بين أكرم وفهمى وويزو، حيث شهد الأيام الماضية أكثر من جلسة عمل للوقوف على التفاصيل النهاية على الشخصيات بالسيناريو ووضع جدول واختيار أماكن.

وكان الفنان أحمد فهمى، قد شارك جمهوره صورة تجمعه مع الفنان أكرم حسنى، خلال تحضريهم لمسلسل تيمون وبومبا، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2020، من انتاج سينرجى وتأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى.

ونشر "فهمى" صورته مع أكرم حسنى وعلق قائلاً:" بنذاكر (تيمون و بومبا) رمضان 2020.. إنتاج سينرجى.. تأليف أيمن وتار.. إخراج احمد الجندى"، مسلسل تيمون وبومبا" تدور أحداثه فى حلقات منفصلة المتصلة التي تناسب طبيعة الأعمال الكوميدية، ويعتمد على البطلين أحمد فهمى وأكرم حسنى إضافة إلى مشاركة الفنانة الشابة ويزو بدور رئيسى فى الحلقات، مع ظهور العديد من الفنانين كضيوف شرف جارى الاستقرار على اسمائهم حيث سيكون اختيارهم على حسب وجود مواقف كوميدية تناسبهم.