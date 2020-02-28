شكرا لقرائتكم خبر عن غرور أم ضريبة نجاح.. محمد رمضان يحارب فى 4 جبهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أزمات متتالية دخل فيها النجم محمد رمضان، خلال الفترة الأخيرة، سواء متعمدًا أو عن غير قصد منه، إلا أنها احتلت مساحة كبيرة سواء فى الصحف أو على صفحات السوشيال ميديا، ونال عنها "نمبر وان" كما يحب أن يطلق على نفسه، هجوما وصل إلى تنظيم بعض الصفحات حملات مقاطعة ضد الممثل الموهوب - بلا شك – وتحولت حسابات الأسطورة إلى وسيلة دفاع عن نفسه.

عمرو مصطفى: لن ألحن لمحمد رمضان ولو أخذت مليارات.. وعمرو دياب نمبر وان

آخر هذه الأزمات تلك التى دخلها محمد رمضان مع الملحن عمرو مصطفى، الذى قال إن أغانى المهرجانات الموجودة حاليا فى السوق انتشرت والسبب فى انتشارها هو عدم وجود بديل والدليل على ذلك أنه عندما يتم إصدار البوم للهضبة عمرو دياب والذى أستمر لمدة 37 عاما هو نمبر وان فى مجاله يصبح هذا الألبوم ترند وينصرف الجمهور عن ما تسمى بأغانى المهرجانات، مؤكدا على أنه لن يلحن لمحمد رمضان مرة ثانية ولو كان المقابل مليارات.

وتابع مصطفى خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "القاهرة الآن" المذاع على قناة الحدث اليوم وتقدمه الإعلامية لميس الحديدى أن ما يحدث حاليا هى فوضى ثقافية والمجتمع يرفض ما يحدث من أغانى المهرجانات وغيرها والدليل على ذلك مقارنة الأعداد التى تذهب للهضبة عمرو دياب في حفلاته والأعداد التى تذهب لمحمد رمضان والتى لا تتعدى الثلاثة آلاف شخص وأغنية مثل أغنية "مافيا" لا تسمع مطلقا فى السيارات.

وفى أول رد من رمضان على عمرو مصطفى، نشر رمضان عبر حسابه الشخصى بموقع "إنستجرام" فيديو للمداخلة الهاتفية للمُلحن عمرو مصطفى مع الإعلامية لميس الحديدى فى برنامج "القاهرة الآن"، التى هاجمه فيها، وأدمج صوت عمرو مصطفى مع صور من حفلاته تظهر الأعداد الكبيرة التى تتواجد بالحفلات على عكس تصريح عمرو مصطفى.

أزمة الطيار الموقوف بين يدى القضاء.. واتهامات متبادلة بين الطرفين

تبادل الفنان محمد رمضان وأشرف أبو اليسر، الطيار الموقوف بسببه، الاتهامات على خلفية إعلان الأول تعويض الأخير عن الضرر الذى لحق به بسبب نشر فيديو وصورة تذكارية التقطها «رمضان» من داخل كابينة قيادة الطائرة التابعة لإحدى شركات الطيران الخاصة، مما أدى لسحب رخصة الطيار ووقفه نهائيًا.

وتعود الواقعة إلى أكتوبر الماضي، حين نشر الفنان محمد رمضان، صورة ومقطع فيديو من داخل كابينة قيادة الطائرة التابعة لإحدى شركات الطيران الخاصة، وظهر خلال الفيديو صوت خلفى لأحد الأشخاص المتواجدين الذى قال: "محمد رمضان هو اللى سايق بينا الطيارة دلوقتي"، وقال محمد رمضان فى الفيديو: "إحنا فى تجربة الأولى من نوعها، هقوم أسوق الطيارة، أول مرة أسوق الطيارة، ثقة فى الله نجاح".

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وخرج الكابتن أشرف أبواليسر للحديث على مواقع التواصل الاجتماعى، عبر مقطع فيديو، أوضح فيه أنّه ظل مدة يحاول التواصل مع الفنان محمد رمضان ومستشاره القانونى لكن دون جدوى ولم يستطع التواصل معه، لافتا إلى أنّه اضطر للحديث عبر "السوشيال ميديا" قبل أن تنسى الأزمة، خاصة أنّه لم يجد حل بشكل ودى.

من جانبه أعلن رمضان عن مفاجأة بخصوص الطيار، قائلًا: «الكابتن أشرف أرسل المحامى الخاص به، وجلس مع المحاسب الخاص بي، وقدم له حسبة خاصة به تشمل أنه باقى له 3 سنوات للخروج على المعاش، وبعض المستحقات الأخرى، والمبلغ النهائى الذى يريده هو 9.5 مليون جنيه كتعويض.

وتابع «رمضان»، فى حسابه على «فيس بوك»، موجهًا رسالة للجمهور: «أنا سايب الحكم للى بيعلقوا واللى بيقولوا رمضان تخلى عن الرجل، لو شايفين إن اللى طلبوا ده يرضى ربنا، أنا أعمله مفيش أى مشاكل.

وحذف الفنان محمد رمضان فيديو خاص بالطيار الموقوف أشرف أبواليسر عن عمله بسبب فيديو وصورة تذكارية التقطها «رمضان» من داخل كابينة قيادة الطائرة التابعة لإحدى شركات الطيران الخاصة، أعلن فيه أن الطيار يطالبه بـ9.5 مليون جنيه كتعويض له عن باقى فترة خدمته فى الطيران وبعض المستحقات الأخرى.

وأشار رمضان إلى أنه تحدث مع رئيس شركة طيران خاصة، تربطه علاقة صداقة قديمة به، من أجل إعادة الطيار أشرف أبواليسر للعمل مرة أخرى، وطالبه بإرسال السيرة الذاتية الخاصة به، ولكن الطيار أشرف رفض لأن رخصته مسحوبة. وتابع: «أنا لم أترك الرجل، وقدمت كل الحلول اللى أقدر عليها».

وأكد أشرف أبواليسر أنه لم يطلب مليمًا منه، لافتًا إلى أن محامى الفنان طلب منه «السى في» لكى يعمل فى شركة طيران، ولكن من الواضح أنه لا يعرف حجم العقوبة الموقعة عليه، وهى الإيقاف مدى الحياة عن مزاولة أى مهنة تتعلق بالطيران.

وأجلت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، الدعوى رقم 119 لسنة 2020، المقامة من المحامى مجدى حلمي، وكيل الطيار أشرف أبو اليسر، والتى يطالب فيها الفنان محمد رمضان، بتعويض موكله عن الأضرار التى لحقت به، مطالبا بتعويض 25 مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية، بسبب صورة نشرها محمد رمضان وهو على متن طائرة يقودها الكابتن أشرف أبو اليسر، قال فيها إنها تجربة لقيادة الطائرة، لجلسة الأربعاء 4 مارس لحضور محمد رمضان أو من يمثله قانونا.

هل اعتدى باسم سمرة على رمضان في فرح شعبى؟

تداول عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى، فيديو يظهر فيه الفنان باسم سمرة يدفع الفنان محمد رمضان على المسرح أثناء غنائه فى أحد الأفراح الشعبية، وفوجئ رمضان الذى كاد أن يسقط من أعلى المسرح، لينظر إلى سمرة الذى لم يعتذر لزميله على هذا السلوك الذى بدر منه.

”الخليج 365” تحقق من الواقعة وثبت حدوثها بالفعل، وتعود تاريخها إلى الساعات الأولى من فجر الجمعة 13 ديسمبر الماضى، خلال حضور محمد رمضان وباسم سمرة فرح شعبى لأحد كبار أعيان منطقة المنيب بالجيزة واسمه عبد الهادى حسنين، وأقيم فى صوان كبير حضره ما يقرب من 50 ألف شخص بمنطقة المنيب.

علق الفنان محمد رمضان، على الفيديو المتداول بينه وبين الفنان باسم سمرة بأحد الأفراح، قائلاً: "باسم سمرة مكنش فى وعيه، كان فرح صديق وأخ كبير أنا شوفت الفيديو، وأخدت بالى وباسم أخويا وصاحبى وحبيبى ومكنش فى وعيه لأنه لو كان فى وعيه إيدى الشمال جاهزة".

رد الفنان باسم سمرة، على تصريحات الفنان محمد رمضان، على الفيديو المتداول بينهما بأحد الأفراح، قائلًا :"مقدرش أرد.. لأنى ابن ناس محترمة، وأدعوه لمناظرة سينمائية وفيلم 10 دقائق روائى قصير نمثل فيها بطولة مشتركة بما يرى أنه موهوب".

وقال "سمرة" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب:"محمد رمضان مثل معايا قبل كدا وكان أخويا الصغير، وأنا بحبه بس معرفش الشيطان سايقه.. كنت محتضنه، بس بيقول كلام أهبل.. ما تصحى لنفسك يابنى.. لو بتقول إنك نمبر1، أنا هوريك، ومحدش يقل منى خصوصا لما يكون عيل صغير".

ناصر البرنس: "محمد رمضان وفريقه غفلونى".. وأطالب بتعويض مناسب

اتخذ ناصر البرنس إجراءً تصعيديا جديدا، تجاه الفنان محمد رمضان، بسبب تصوير فيديو كليب فى مطعمه الخاص دون الاستئذان منه، بحسب روايته فى مقطع فيديو نشره على صفحته الرسمية عبر "الفيس بوك"، الذى أكد فيه أن المنتج الخاص بالفنان هدده وطالبه بعدم الحديث عن تصوير الفيديو كليب، وذلك خلال زيارة محمد رمضان وفريق عمله للمطعم فى منطقة إمبابة.

وروى ناصر البرنس فى فيديو خاص لـ"الخليج 365" تفاصيل جديدة فى الواقعة، مؤكداَ أن فريق عمل النجم محمد رمضان أهانوا مكان عمله، بقوله: "بعتت إبنى علشان يرحب بيه زقوه"، مؤكداً أن المستشار حسين منير المحامى الخاص به، اتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتعويضه عما حدث أمس.

وقال ناصر البرنس: "أنا ليا تعويض عن اللى حصل امبارح، وليا حق وضع اسمى فى المسلسل الجديد، لأن محمد رمضان وفريقه غفلونى، والنجم الكبير داس على المنيو برجله"، موجهاً رساله له: "انتوا غفلتونى، وأنا بقولك الـ"نمبر وان" هو شعب مصر الكبير، هو جيشنا وشرطتنا وقضائنا المحترم، الـ"نمبر وان" هى أمنا مصر الكبيرة".