شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد تكشف عن بوستر "الغسالة" وتعلق : تفتكروا مين فى الفيلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة هنا الزاهد عن بوستر فيلم "الغسالة"، والتي تشارك فى بطولته، حيث نشرت بوستر الفيلم عبر حسابها على "انستجرام"، وعلقت عليه قائلا "الغسالة دارت .. قريبًا بجميع دور العرض .. قريبا .. تفتكروا مين في الفيلم"



الغسالة

ويشارك في الفيلم الفنانة شيرين رضا والنجم محمود حميدة ومحمد سلام وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة وعدد آخر من الفنانين الشباب، حيث انطلق تصويره السبت الماضى في احدى الشقق بمنطقة الزمالك، وهو من إنتاج سينرجى فيلمز ونيو سينشري وأفلام مصر العالمية، تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد.

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وكان آخر أعمال هنا الزاهد مسلسل "الواد سيد الشحات" فى شهررمضان الماضى، من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندى، ومن إنتاج شركة سينرجى، وجمعها بزوجها أحمد فهمي للمرة الأولى، وشارك فى بطولته محمد عبد الرحمن "توتا" ومحمد محمود، إضافة إلى ظهورعدد من النجوم كضيوف شرف على خلال الحلقات.\