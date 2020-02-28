شكرا لقرائتكم خبر عن طرح ألبوم "سهران" للهضبة عمرو دياب رسميا في الأسواق 1 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الهضبة عمرو دياب عن طرح النسخة الاصلية من ألبومه "سهران"، في الأسواق يوم الأحد المقبل 1 مارس، وهو من إنتاج شركة "ناي"، وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع "أنستجرام" :"أحصل على النسخة الأصلية من ألبوم #عمرو_دياب الجديد "#سهران" ابتداءً من الأحد ١ مارس بجميع فروع ڤيرچن ميجاستور وتباعاً بالمتاجر الكبرى. انتاج Nay".

وتابع :"تأكد من شرائك النسخة الأصلية المحفوظة داخل غلاف من الكرتون المقوي مع مطوية تحتوي على أسماء الأغاني وفريق العمل وخلفها الپوستر الجديد".





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و تصدر ألبوم "سهران" للنجم الكبير عمرو دياب، قائمة الأعلى استماعاً، ومبيعاً في العالم العربي، حيث أعلنت الصفحة الرسمية لجائزة "ميوزيك أوورد" العالمية، عبر موقع "تويتر"، تصدّر الألبوم مبيعات متجر "أي تيونز" الإلكتروني على مستوى الوطن العربي.

وفجر الهضبة عمرو دياب مفأجاة فى ألبومه الجديد سهران، حيث تعاون لأول مرة مع ابنته جانا فى تلحين وغناء أغنية بعنوان "جميلة"، وقدمت مقطع باللغة الإنجليزية بها، وهى من كلمات شادى نور وألحان بلال سرور وجانا عمرو دياب.

وتعاون عمرو دياب فى الألبوم مع الشعراء تامر حسين وخالد تاج الدين وأيمن بهجت قمر وأحمد المالكي وتركي آل الشيخ، ومن الملحنين عمرو مصطفى ومحمد يحيي وشريف بدر وعزيز الشافعى.

وشهدت الأيام الماضية ترويج عمرو دياب للألبوم بعدما طرح برومو أكثر من أغنية منهم "عم الطيب" و"يا روقانك" و"هيعيش يفتكرنى"، وذلك بعدما كشف عن البوستر الرسمى للألبوم الذى يتضمن 14 أغنية، وذلك بعدما طرح الهضبة على مدار الصيف الماضى 6 أغانٍ بشكل منفرد، وهم "أول يوم فى البعد"، "يوم تلات"، "قدام مرايتها"، "بحبه"، "أنا غير" و"يحيرك".