شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا يوسف المنحوسة سينمائيا والمحظوظة تليفزيوينا.. إعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجه الفنانة رانيا يوسف حالة من سوء الحظ، خاصة بعد سقوطها سينمائياً فى أخر فيلمين قدمتهما فى شباك التذاكر، ورغم أنها نجمة تتمتع بجماهيرية لابأس بها، إلا أن أعمالها الأخيرة سينمائياً لاقت إخفاق مدوى من حيث الإيرادات، علماً بأنها لاقت نجاحاً ملحوظاً من قبل فى عدة أعمال تليفزيوينة.





وتلقت رانيا يوسف ضربتين متتاليتين فى السينما، الأولى عندما رفعت دور العرض فيلم "دماغ شيطان" بعد الأسبوع الأول من عرضه، وتحقيقه 86 ألف جنيه فقط، وهو رقم ضعيف للغاية، ويشارك فى بطولة فيلم "دماغ شيطان" كل من باسم سمرة وسلوى خطاب وعمرو عابد ووليد فواز وياسر الزنكلوني وضيفة شرف مى فخرى وأشرف طلبة والعمل من تأليف عمرو الدالى وإخراج كريم إسماعيل.

كما يعرض حاليا لرانيا يوسف فيلم "صندوق الدنيا" وحقق منذ انطلاق عرضه 500 ألف جنيه فقط، وبدأت منذ دور العرض أيضاً من أيام رفع الفيلم لضعف الإيرادات، وذلك لافساح المجال للأفلام الأخرى التي تحقق اياردات كبيرة ومنها "الفلوس" للنجم تامر حسنى، وفيلم "لص بغداد" للنجم محمد إمام.

Advertisements

ويشارك فى بطولة فيلم "صندوق الدنيا"، كل من خالد الصاوى، وباسم سمرة، وصلاح عبد الله، وعمرو القاضي، وأحمد كمال، وعلاء مرسى ويضم عددا كبيرا من ضيوف الشرف منهم عارفة عبد الرسول وسامى مغاورى والفيلم سيناريو وإخراج عماد البهات.





يذكر أن أخر أعمال رانيا يوسف فى الدراما التليفزيوينة مسلسل "مملكة ابليس"، وشارك فى بطولته كل من غادة عادل وسلوى خطاب وايمان العاصى، بالإضافة إلى مجموعة من الشباب مثل خالد أنور وميدو عادل وغيرهم، من تأليف محمد أمين راضى، وإخراج أحمد خالد موسى.