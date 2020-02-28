شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى يكشف حقيقة خلافه مع معتصم النهار بعد مشاركتهما فى "أسود فاتح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى الفنان أحمد فهمي وجود أي خلاف مع الممثل السوري معتصم النهار، الذي يشاركه بطولة مسلسل النجمة هيفاء وهبى الجديد "أسود فاتح"، بعد تداول شائعات عن هجومه عليه لاستيائه من تجاهل "معتصم النهار" لذكر اسمه كبطل للمسلسل، خلال حديثه في أحد البرامج التلفزيونية.

ونشر أحمد فهمي صورة تجمعه بمعتصم النهار من كواليس تصوير المسلسل، عبر حسابه بموقع "أنستجرام"، معلقا عليها قائلا: "مش قادر اصدق كمية الشائعات اللى طلعت فى لحظة.. يا ريت المجهود اللى الصحافة الصفرا بتبذله لتشويه صورة أصدقاء .. تبذله لدعمهم.. أنا ومعتصم أكتر من إخوات والصداقة التي بيننا أكبر بكثير من أي حقد وشائعات .. مبسوط بالشغل معاك يا صديقي والرد بتاعي أنا وأنت هيكون بالنجاح".



احمد فهمي

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وكانت العديد من المواقع قد تداولت تغريدة للفنان أحمد فهمي وأدعت أنه وجهها إلى معتصم النهار، ثم حذفها، وجاء فيها: "وهو أنت لما تطلع في البرنامج ما تجيبش سيرتي، هيفتكروك بطل المسلسل مثلا؟ حركات رخيصة أوي"، وذلك بعد ظهور معتصم النهار في برنامج للحديث عن مشاركته في مسلسل "أسود فاتح" وذكر أسماء أبطال المسلسل دون ذكره اسم أحمد فهمي الذي يقوم ببطولة المسلسل المصري أمام هيفاء وهبي.



فهمي

مسلسل ‎"أسود فاتح" بطولة هيفاء وهبي شريف سلامة، أحمد فهمى، صبرى فواز، معتصم النهار، فراس سعيد، رانيا منصور، نانسى صلاح، ناصر سيف، حنان سليمان، سلوى عثمان، نبيل نور الدين، أحمد الشامى، محمد الصاوى، عمر السعيد، حسام الجندى، ميرا العدل ، رامى الطمبارى، حسن عيد، مصطفى يوسف، لاشينة لاشين، من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.