شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم..افتتاح مهرجان دندرة الموسيقى بحفل لـ مدحت صالح وبلاك تيما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق مساء اليوم الجمعة فعاليات مهرجان دندرة للموسيقى والغناء فى دورته الأولى، والذي يقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتنظمة دار الأوبرا المصرية برئاسة مجدى صابر، في الفترة من 28 فبراير وحتى 4 مارس بمحافظة قنا.

يشهد حفل الافتتاح حضور الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، وعدد كبير من قيادات الوزارة فى حضور الآلاف من جمهور محافظات الوجه القبلى، حيث يهدف المهرجان إلى دعم القوة الناعمة فى الصعيد، ونشر الوعى الفنى والثقافى هناك.

ويسبق حفل الافتتاح مباشرة افتتاح معرض الكتاب بنادى فتيات قنا، وتم اختيار شخصية المعرض هذا العام، الكاتب الراحل والشاعر الكبير عبد الرحمن الابنودي، وبعدها تجرى وزيرة الثقافة والضيوف جولة فى أعلى معبد دندرة.

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ويبدأ برنامج الاحتفال خلال الافتتاح، بالسلام الوطني، ويقدم الحفل الاعلامي حسين حسنى، والفنان أمير صلاح الدين، وبعدها كلمة الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا، ثم كلمة اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، ثم كلمة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، ثم كلمة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة.

ويقام عقب الكلمات افتتاح المهرجان، بعرض فريق بلاك تيما، ثم حفل الفنان مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم.