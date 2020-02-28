الليلة.. ليلى علوي ومدحت صالح ضيوف برنامج "سهرانين"

يحل كل من الفنانة ليلى علوي والمطرب مدحت صالح ضيوف برنامج "سهرانين"، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة على فضائية "ON" في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.
ومن المقرر أن تكشف ليلى خلال الحلقة عن كواليس أعمالها الفنية الجديدة، كما يتحدث مدحت صالح عن أول برنامج شارك فيه وهو برنامج "أبلة فضيلة"، والذي يعد أولبرنامج غنائي يشارك فيه، بالأضافة إلى أعماله الجديدة الذي يستعد لها.
يذكر أن الفنان أمير كرارة كان قد انتهى من تصوير جميع حلقات الموسم الثاني من برنامج "سهرانين" الذي يذاع كل جمعة عبر قناة on e.
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