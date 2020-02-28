"اكتفيت من العلاقات العاطفية.. ومنعت ابني من استغلال عمرو دياب".. شيرين رضا المثيرة للجدل

تصدرت الفنانة شيرين رضا، مؤشرات البحث جوجل، ومعدلات الأكثر تداولًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد التصريحات الجريئة التي انتشرت لها مؤخرًا في إحدى البرامج التلفزيونية.

واعتاد الفنانة شيرين رضا، على إثارة الجدل، بتصريحاتها المثيرة، والتي لاقت رواجًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سواء بسبب حياتها الخاصة والعاطفية أو المهنية.

وأكدت شيرين رضا، أنها اكتفت من العلاقات العاطفية، مشيرة إلى أنها تريد أن تعيش حياتها بشكل به راحة وسلام نفسي.

وقالت شيرين رضا، في أحد اللقاءات التليفزيونية: "كان عندي علاقات كتيرة في حياتي، كفاية كدة بالنسبالي.. أنا مش عايزة واحد ينام جنبي ويبقى اسمه جوزي وخلاص".

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وفي تصريح آخر، قالت الفنانة شيرين رضا، ‎إنها منعت ابنتها "نور" من استغلال اسم والدها الفنان عمرو دياب، والارتكاز ‏عليه في حياتها العملية.

وأضافت "شيرين"، أنها دفعت ابنتها للاعتماد على جهودها الذاتية وشق طريقها

بنفسها، قائلة: "ما تقوليش بقى أنا نور عمرو دياب، بنتي لازم تشتغل وتاخد بالها من ‏نفسها وتفعل كل هذه الأشياء وحدها".‏

يشار إلى أن شيرين رضا، يعرض لها في دور العرض السينمائية فيلم "رأس السنة"، من تأليف محمد حفظي، وبطولة إياد نصار، ‏وبسمة، وإنجي المقدم، وأحمد مالك، وعلي قاسم، وهدى المفتي، بمشاركة عدد من ضيوف الشرف وإخراج محمد صقر‎.‎

تدور أحداث الفيلم في يوم واحد، في إطار من التشويق، ويظهر العمل شكل التغيرات التي طرأت على الطبقة الوسطى خلال ‏الاحتفال بليلة رأس السنة‎.‎