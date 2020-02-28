بعد انتقادها..ديانا كرزون تعلّق

ميرنا وليد - بيروت - وجّهت الفنانة الأردنية ​ديانا كرزون​ رسالة لبعض الأشخاص بعد تعرضها لإنتقادات فور اعلان خبر عقد قرانها.

ونشرت ديانا صور لها على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، وعلّقت عليهم قائلة: "لا تمنح أحدًا القدرة على أن يبدل سعادتك إلى حزن، أو تغيير مزاجك بكلمة، أعطهم كل ما تحب إلا نفسك وسعادتك، فلا أحد يستحق ذلك إلا أنت".

وكان كشف الإعلامي الأدرني معاذ العمري عن تقديمه شكوى رسمية للمدعي العام الأردني بسبب الانتقادات التي تلقتها خطيبته ديانا كرزون عند اعلانها خبر عقد قرانهما، اذ قال بعض المتابعين ان معاذ تعرف على ديانا خلال فترة زواجه، وفور معرفة زوجته بخيانته لها طلبت الطلاق منه.

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