بالفيديو- عصابة نجوى كرم الفنية تحتفل بعيد ميلادها

ميرنا وليد - بيروت - لا زالت الاحتفالات بعيد ميلاد الفنانة اللبنانية ​نجوى كرم​ متواصلة، وقد شاركت متابعيها في صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعي فيديو الأول يظهرها مع الدكتور الأب مصطفى يمين وعلقت عليه :مع الدكتور الأب يوسف يمين العبقري من لبنان يلي ما بستحق اني اتصور معو".

وقد ظهر الأب يمّين في الفيديو وهو يقدم لها قالوب حلوى مزين بوردة حمراء كبيرة، وقال عن نجوى إنها وردة الوردات".

كما نشرت الفنانة اللبنانية مقطع فيديو آخر يظهرها تحتفل مع فريق عملها الفني وعلقت عليه :"هيدي العصابة الفنية التي لا تقهر".

إشارة إلى أن نجوى كرم كانت احتفلت بعيد ميلادها مع جمهورها في أحد فنادق العاصمة اللبنانية بيروت، وكان سبق هذا الإحتفال، لفتة مميزة أيضاً من كرم مؤخراً لمناسبة عيد الحب، إذ دعت محبيها إلى ساحة الشهداء في وسط بيروت، وقامت طائرة خاصة بإلقاء مناشير حمراء اللون عليهم كتب عليها وسم "لبنان بقلبنا" وإمضاء كرم.

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