ليدي غاغا تتخذ قرارا مفاجئا

ميرنا وليد - بيروت - فاجأت النجمة العالمية ​ليدي غاغا​ الجمهور بإعلانها قرارها المفاجئ وهو اقلاعها عن تدخين السجائر، قائلة على صفحتها الخاصة: "اذا كنت لا تدخن.. لا تفكر ابدًا بفعلها. لن ادخّن في حياتي مرة أخرى".

الجدير ذكره ان ليدي غاغا طرحت مؤخرا اغنيتها ​Stupid Love​ على قناتها الخاصة على يوتيوب. وقد صورتها على طريقة الفيديو كليب وظهرت مثل ما عودت جمهورها بملابس واطلالات غريبة. الاغنية تعيد محبيها الى بداياتها باسلوبها ونوعها والموسيقى المستخدمة فيها وقد حققت حوالي نصف مليون مشاهدة في اقل من 3 ساعات.

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