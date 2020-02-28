ميرنا وليد - بيروت - قالت الممثلة السورية ​نسرين طافش​ أن مسلسل "ختم النمر" الذي تشارك في بطولته وتخوض به ثاني تجاربها في الدراما المصرية بعد "ألف ليلة ولية" يحقق نجاحاً مميزاً منذ بدء عرضه على قناة ON E حيث استطاع تصدر الترند على Google في العديد من الأيام وأيضاً على مواقع التواصل الإجتماعي بعدما لاقى تفاعلاً من قبل الجمهور.

وأشارت طافش في تصريح خاص لموقع "الفن" إلى أن "ختم النمر" يحمل الطابع المصري الخالص، رغم مقارنته مع المسلسلات التركية خاصة في الجانب الرومانسي، موضحة أن الجمهور أصبح بحاجة إلى الرومانسية والحب في حياتهم وخاصة الصادق لاسيما وأن معظم الأعمال أصبحت تعتمد على الأكشن والغموض.

"ختم النمر" تأليف محمد عبد المعطي وإخراج أحمد سمير فرج، وهو من نوعية أعمال الـ45 حلقة بطولة أحمد صلاح حسني، نسرين طافش، ميرهان حسين، إسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدي الشامي، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خاص - نسرين طافش تتحدث لـ "الفن" عن نجاح "ختم النمر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.