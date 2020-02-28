ماريتا الحلاني تطلق كليب أغنيتها الجديدة "إذا فيك تنسى"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أطلقت الفنانة اللبنانية ​ماريتا الحلاني​ فيديو كليب أغنيتها الجديدة "إذا فيك تنسى" عبر "يوتيوب" والتي هي من كلمات وألحان رامي الشافعي وتوزيع عمر صباغ، والكليب من إخراج ليال راجحة.

وكان موقع "الفن" قد كشف عن كواليس تصوير الكليب، وكان لنا لقاء مع ماريتا التي حدثتنا عن الأغنية، مشيرةً إلى أن موضوعها يعني لها كثيراً، وأنها عملت عليها من كل قلبها، كما كان لنا حديث معها عن أجواء تعاملها مع المخرجة ليال راجحة للمرة الأولى.

وأيضاً أجرينا لقاء مع ليال، التي تحدثت لنا عن التعاون مع ماريتا، وفكرة الكليب.

لمتابعة فيديو الكواليس إضغط .

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