تراند اليوم : حلاوتك بالاصفر .. منة فضالي تبهر الجمهور علي إنستجرام

شاركت الفنانة منه فضالي، جمهورها بصورة جديدة لها من خلال حسابها الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت “منه”، في الصورة باطلالة كاجوال اعتمدت فيها على اللون الأصفر، وعلقت على الصورة قائلة:” لو هناك شئ يجعلها تضحك افعل ذلك الشئ مرارا، جمعه مباركه”.

وحازت الصورة على اعجاب الكثير من متابعيها وانهالت التعليقات على الصورة كالتالي:

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“ما شاء الله حتة سكره يا نجمه منورة يا منوش يا عسل”

وتابع اخر “عسل وقمر ووردة الفن”

يذكر أن منة فضالى تستعد لتصوير مسلسلها الجديد “أفراح إبليس 2 ” والذى من المقرر عرضه خارج ماراثون رمضان 2020، فيما تستعد أيضا لمسلسلها القادم مع النجم عمرو عبدالجليل وهو مسلسل “رحيل”.